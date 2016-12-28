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В районе катастрофы Ту-154 поднят со дна второй "черный ящик"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352843_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400046-ru.html

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28 декабря 2016, 15:48       Комментарии

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец, сообщает Би-би-си со ссылкой на Министерство обороны России. Принадлежавший Минобороны самолет в воскресенье упал в море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии.
"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Основной "черный ящик" разбившегося Ту-154 был обнаружен утром во вторник, его уже доставили для расшифровки в Москву.
Общее число найденных тел увеличилось до 15, добавили в Минобороны.
"На сегодняшний день из-под воды извлечено 15 тел и 239 фрагментов тел погибших; 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.
В Сочи работы по поиску фрагментов самолета и тел погибших продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на волнение на море.
Вечером 27 декабря Следственный комитет России сообщил о допросе свидетеля катастрофы, которому удалось снять ее на видео.
"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Некоторые российские СМИ опубликовали предположительную расшифровку записи речевого самописца, из которой следует, что экипаж самолета непосредственно перед катастрофой обнаружил проблему с закрылками.
Закрылки - это профилированная отклоняемая поверхность, симметрично расположенная на задней кромке крыла, элемент механизации крыла. Они используются для улучшения несущей способности крыла во время взлета, набора высоты, снижения и посадки, а также при полете на малых скоростях.
ФСБ ранее заявило, что признаков теракта в авиакатастрофе Ту-154 не обнаружено. По данным ведомства, причинами аварии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета или некачественное топливо.
Согласно российскому министру транспорта Максиму Соколову, "версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета".
На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова. Понедельник был объявлен днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе.

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