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Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400044-ru.html

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Источник: обнаружен "черный ящик" Ту-154 и тела трех погибших

28 декабря 2016, 15:20       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России.
"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении.
Анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако, пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно, заявили в ведомстве.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения - от некачественного ремонта самолета на заводе, до закрылок, которые не убрались
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. По данным Минобороны, найдено 223 фрагмента и 17 тел жертв катастрофы. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.
Источник РИА Новости

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