Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

28 декабря 2016, 15:20 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении.

Анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако, пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно, заявили в ведомстве.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что комиссия по расследованию трагедии изучает все возможные причины крушения - от некачественного ремонта самолета на заводе, до закрылок, которые не убрались

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. По данным Минобороны, найдено 223 фрагмента и 17 тел жертв катастрофы. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

Источник РИА Новости