Эксперты: каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру ноутбука изолентой

28 декабря 2016, 15:21 Комментарии

В результате опроса 2200 респондентов выяснилось, что 20 процентов российских интернет-пользователей заклеивают изолентой веб-камеру своего ноутбука. Об этом сообщила антивирусная компания ESET.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос "Могут ли хакеры взломать веб-камеру вашего ноутбука?".

Больше трети опрошенных в талантах киберпреступников не сомневается - 39 процентов ответили "Конечно, на то они и хакеры".

Еще 20 процентов участников опроса ESET косвенно подтверждают серьезность угрозы. Эти респонденты во избежание хакерских атак уже заклеили камеры изолентой.

Еще 18 процентов респондентов не отрицают, что хакеры способны получить удаленный доступ к веб-камере, но уверены в эффективности своего антивирусного ПО.

А 13 процентов опрошенных беспечно полагают, что взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитостям, а "простым смертным" бояться нечего. Еще 10 процентов респондентов вообще не верят сообщениям о взломе веб-камер - по их мнению, это выдумки.

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По сравнению с прошлогодним опросом, вера в способности хакеров уменьшилась. В 2015 году 52 процента респондентов были убеждены, что их камеру могут взломать, а 17 процентов заклеивали ее изолентой. Еще 12 процентов респондентов сомневались, что их веб-камера может заинтересовать хакеров, 11 процентов полностью доверяли антивирусной программе, а 8 процентов были убеждены, что подобный взлом - выдумка.

Как отмечают специалисты, есть несколько доказанных случаев вторжения в частную жизнь пользователей через веб-камеру ноутбуков.

Если вы желаете защитить свою приватность, обратите внимание на следующие моменты:

<ul> <li>Если вы хотите полностью ограничить веб-камеру от взлома, просто заклейте ее! Нельзя дать стопроцентных гарантий, что за вашей камерой не ведется слежка, поэтому нужно знать, когда включать и выключать ее. Конечно, можно следить и за тем, горит ли лампочка на веб-камере: если да, то в данный момент идет запись.</li> <li>Зная ваш IP-адрес, никто не сможет взломать вашу камеру. IP-адрес дается вашему компьютеру провайдером, и он не дает точного направления в вашу систему, поэтому к веб-камере так доступ не получить.</li> <li>Чтобы быть более уверенным в защите компьютера, в том числе и камеры, используйте качественные и проверенные временем антивирусные продукты.</li> <li>Веб-камеру, например, в телевизоре, значительно проще взломать, чем камеру компьютера, поскольку операционные системы подобных устройств недостаточно защищены и доработаны.</li> <li>Не стоит просматривать вложения спам-писем и писем от неизвестных адресатов, ибо они могут содержать трояны, которые позволят злоумышленникам получить доступ к записям с вашей камеры.</li> <li>Загружайте драйвера на различные устройства, в том числе и на камеру, только с официального сайта разработчика.</li> <li>Устанавливайте брандмауэр и вовремя обновляйте программное обеспечение вашей системы и ее саму.</li> <li>Если отдаете компьютер на ремонт, делайте это в надежных ремонтных центрах или у проверенных людей, поскольку в сервисном центре вполне возможна установка шпионских и троянских программ.</li> </ul>