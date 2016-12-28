С 1 апреля 2017 года для сотрудников правоохранительных органов будет установлен единый размер пайковых

28 декабря 2016, 15:31 Комментарии

С 1 апреля 2017 года для сотрудников всех правоохранительных органов будет установлен единый размер пайковых. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

Ранее депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт") напомнила, что при рассмотрении бюджета, было решено поднять в 2017 году размер пайковых.

Министр согласился с ней. "Было протокольное распоряжение Жогорку Кенеша. На его основании премьер дал поручение. С 1 апреля 2017 года размер пайковых будет установлен в размере 70 сомов в день или 2100 сомов в месяц. На эти цели предусматриваются 34 млн сомов, они заложены в бюджете. Этот размер единый и установлен для представителей всех правоохранительных органов", - сказал А.Касымалиев.

На заседании омбудсмен Кубат Оторбаев сообщил, что суточный паек милиционеров составляет 34 сома.

"Министерство финансов много лет не выплачивает средства, которые должны быть направлены на обеспечение бесплатного проезда сотрудников милиции в общественном транспорте", - заявил он.