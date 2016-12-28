В новогодние праздники энергетики Кыргызстана будут работать в усиленном режиме

28 декабря 2016, 15:17 Комментарии

В новогодние и рождественские праздники, а также учитывая перенос рабочих дней, согласно постановлению правительства, энергетики ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" перейдут на усиленный режим работы, чтобы не допустить нарушения электроснабжения потребителей.

По данным НЭСК, с 31 декабря 2016 года по 3 января 2017 года, а также 7 и 8 января энергетики не будут проводить профилактические ремонтные работы, которые обычно влекут кратковременное прерывания электроснабжения, кроме аварийных.

"На случай непредвиденных аварий подготовлен ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения неполадок. На данный момент применяются все меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения высокогорных радиорелейных станций и узлов связи филиалов компании – предприятий высоковольтных электрических сетей. В целом энергетики ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" эти праздничные дни, также как и в другие обычные дни будут работать в круглосуточном режиме на своих постах, но уже усиленно, чтобы кыргызстанцы встретили Новый год со светом и теплом!" – говорится в сообщении.