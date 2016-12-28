Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхностьВторой черный ящик Ту-154 подняли на поверхностьВ новогодние праздники энергетики будут работать в усиленном режиме - НЭСКВ новогодние праздники энергетики будут работать в усиленном режиме - НЭСК

В новогодние праздники энергетики Кыргызстана будут работать в усиленном режиме

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-novo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400041-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомов

Зарубежные СМИ о Кыргызстане в 2016 году

В новогодние праздники энергетики будут работать в усиленном режиме - НЭСК

Инженер-энергетик Айгерим создает в России уникальные трансформаторы

Будь в теме! Мэрия подготовила справочник по новогодним мероприятиям

28 декабря 2016, 15:17       Комментарии

В новогодние и рождественские праздники, а также учитывая перенос рабочих дней, согласно постановлению правительства, энергетики ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" перейдут на усиленный режим работы, чтобы не допустить нарушения электроснабжения потребителей.
По данным НЭСК, с 31 декабря 2016 года по 3 января 2017 года, а также 7 и 8 января энергетики не будут проводить профилактические ремонтные работы, которые обычно влекут кратковременное прерывания электроснабжения, кроме аварийных.
"На случай непредвиденных аварий подготовлен ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения неполадок. На данный момент применяются все меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения высокогорных радиорелейных станций и узлов связи филиалов компании – предприятий высоковольтных электрических сетей. В целом энергетики ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" эти праздничные дни, также как и в другие обычные дни будут работать в круглосуточном режиме на своих постах, но уже усиленно, чтобы кыргызстанцы встретили Новый год со светом и теплом!" – говорится в сообщении.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум