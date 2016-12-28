"Качественная" премия. Премьер вручил награды бизнесменам

28 декабря 2016, 14:57 Комментарии

Глава кабмина Сооронбай Жээнбеков вручил награды победителям конкурса на соискание премий Кыргызстана по качеству за 2016 год.

В своем выступлении он подчеркнул важность поддержания отечественных предпринимателей, вносящих большой вклад в развитие экономики страны.

Справка:

Премии Кыргызской Республики в области качества присуждаются на конкурсной основе за достижение значительных результатов в обеспечении качества продукции (услуг), обеспечения их безопасности, соблюдения условий производства продукции (оказания услуг), а также удовлетворения требований потребителей, внедрения высокоэффективных систем и методов менеджмента качества.

"Мы не можем в полном объеме обеспечить своей продукцией мировые и региональные рынки. Но у товаров, производимых в Кыргызстане, отличающихся своим качеством и уникальностью, есть полная возможность для выхода на внешние рынки. Поэтому необходимо поддерживать усилия отечественных предпринимателей, направленных на улучшения качества своей продукции. Проведение конкурса на протяжении 15 лет стало доброй традицией. Критерии присуждения премии Кыргызской Республики за качество гармонизированы с международными премиями за достижения в области качества продукции и услуг ", - сказал Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что проведение подобных мероприятий позволяет наглядно сравнить продукцию отечественных предприятий на соответствие международным требованиям и стандартам и повысить их конкурентоспособность на международных рынках.

Глава правительства выразил благодарность всем предпринимателям, принявшим участие в конкурсе, и вручил награды его победителям.

Так, лауреатами премии по качеству за 2016 год стали:

<li>в номинации "Малые предприятия" - ОсОО "Эмилия" (Таласская область);</li><li>в номинации "Средние предприятия" - ЗАО Bear Beer (Чуйская область);</li><li>в номинации "Крупные предприятия" - ОАО "Бишкек Сут" (г. Бишкек).</li>

За активное участие в конкурсе и достижение значительных результатов в области качества дипломами правительства по качеству за 2016 год награждены:

<li>в номинации "Малые предприятия" - ЧП Омурканов Б.И., мукомольный комбинат "Эко Дан" (Иссык-Кульская область) и ОсОО "Яблочная компания" ( Иссык-Кульская область);</li><li>в номинации "Средние предприятия" - ОсОО "Ак-Бата" (Чуйская область);</li><li>в номинации "Крупные предприятия" - ОсОО "Кондитерский Дом Куликовский" (г. Бишкек).</li>