На Иссык-Куле проводят рейд по борьбе с браконьерством

28 декабря 2016, 15:00 Комментарии

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев принял участие на очередном рейдовом мероприятии по борьбе с браконьерством. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в пресс-службе полпредства области.

По словам Акибаева, в последующем для рейдов привлекут судна российской военной базы "Кой-Сары".

"Мероприятия будут проводиться не единожды, а постоянно. Каждый из нас должен брать ответственность за будущее. Если мы сегодня нарушим естественный природный баланс, то завтра наши потомки нам этого не простят", - отметил он.

Он добавил, что в настоящий момент ведутся переговоры с российской военной базой о предоставлении нескольких катеров для очистки акватория озера от рыболовных сетей.

Как уточняют в пресс-службе полпреда, в ходе рейда выловили 11 км рыболовных сетей, которые механически уничтожили сотрудники экотехинспекции.