Инженер-энергетик Айгерим создает в России уникальные трансформаторы

28 декабря 2016, 15:01 Комментарии

В шутку она называет себя электриком. Вдохновенно говорит об устройстве генераторов и трансформаторов. Разбирается в электрообмотке и магнитопроводах. Корреспонденту Sputnik Кыргызстан Светлане Федотовой Айгерим Батырбекова рассказала, как стала одним из ведущих инженеров российской компании, а также о прелестях работы в сфере электроэнергетики.

- Как молодая и красивая бишкекчанка начала делать трансформаторы в России?

- После школы я поступила в Кыргызский технический университет, хотя не мечтала быть инженером и ничего не знала про энергетику. Я хотела стать дизайнером интерьеров или одежды.

Знакомый подсказал, что в структуре вуза действует Кыргызско-Германский технический институт, где можно не только многому научиться, но и попутешествовать. Пошла туда, думая, что через год переведусь на другую специальность, а потом вдруг поняла, что мне нравится изучаемая сфера. Магистратуру я окончила уже в Томском политехническом университете. Так что, можно сказать, стала дизайнером трансформаторов (смеется).

Работаю инженером-конструктором в отделе по производству сухих трансформаторов высокой мощности. Мой труд заключается в том, чтобы создавать трансформаторы по требованиям заказчиков и чтобы они были не только "правильными", но и красивыми.

- Почему ты стала работать в Екатеринбурге?

- У томского университета есть договоренности с некоторыми компаниями, в которых студенты могут проходить практику. Я воспользовалась этой возможностью, а потом мне предложили работу в компании, где была практика.

Если честно, я думала, что, получив степень магистра, вернусь в Бишкек, и даже не рассматривала поступившее предложение всерьез. Но потом, узнав об условиях, поняла, что должна попробовать.

- Какие условия тебе пообещали?

- Для студентов моего вуза действуют некоторые привилегии. Когда выпускники начинают работать на предприятии, им оплачивают перелеты-переезды, а также выдают надбавку к зарплате. Мне повезло вдвойне: не могу назвать себя суперумной, но, так как я гражданка другой страны, номер в гостинице, где проживаю, оплачивает компания.

- Можешь сказать, какая у тебя зарплата?

- Я получаю 40 тысяч рублей. Пока это максимум. Чтобы зарабатывать больше, надо еще набраться опыта.

В Бишкеке средняя зарплата, как мне кажется, 7-10 тысяч сомов. Если получаешь больше, это уже очень хорошо.

- Как мужчины реагируют на такого красивого инженера?

- Конечно, это скорее мужская профессия, удивляются все, кто со мной не работает. На деле же существенной разницы нет. У меня прекрасный руководитель - тоже женщина, и она даст фору любому мужчине-инженеру.

- Многие говорят, что к азиатам в России относятся предвзято...

- Поначалу ощущала себя белой вороной: я - единственная азиатка во всей компании. Первое время люди удивлялись, когда слышали мое имя, но негатива не было. Вообще, мы живем дружно, все в коллективе работают на равных. Шеф сидит рядом, и мы даже умудряемся шутить при нем, хотя юмор у нас своеобразный. Многие, услышав разговоры инженеров, могут принять нас за очень странных людей (смеется).

- И как шутят инженеры?

- Например, большие сухие трансформаторы мы называем "большевиками", маленькие - "малышами". Еще есть такой термин, как "обмотка возбуждения", а УХАХА обозначает напряжение холостого хода.

- То есть рассказы о скучной жизни инженеров лживы, а на самом деле все гораздо интереснее?

- Да! У меня офисная работа, но не все так просто. Я понимаю важность и нужность своей профессии. Только подумай: по проводам течет ток в несколько тысяч вольт, но наша техника не способна принимать такое напряжение, потому как рассчитана всего на 220 вольт. Трансформатор и регулирует этот поток энергии.

Мы создаем трансформаторы и генераторы не только для России, много заказчиков и из других стран. Нужно продумывать каждую модель агрегата, учитывать такие нюансы, как погодные условия, влажность и многое другое. У всех разные требования.

- Как выпускникам школ и студентам найти свое место в жизни? Что посоветуете?

- Наверное, учиться за рубежом. От образования зависит очень многое, и ни для кого не секрет, что у нас оно слабое. Когда я поступила в томский вуз, мой красный диплом не шел ни в какое сравнение с дипломами других ребят - я имею в виду уровень подготовки.

Вдали от дома стараешься лучше учиться. Другое преимущество образования за пределами родины - невозможность "разводить" зачеты и экзамены. У нас же везде знакомые байкешки и эжешки, с которыми можно договориться. А толку-то?

Сейчас много образовательных программ, по которым можно уехать в Россию, Европу или США, но это не значит, что надо забывать родину. Все знания, полученные за границей, можно и нужно реализовать в своей стране.