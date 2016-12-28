В новогодние праздники энергетики будут работать в усиленном режиме - НЭСК

28 декабря 2016, 15:05 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В новогодние и рождественские праздники, а также учитывая перенос рабочих дней согласно постановления Правительства КР, энергетики ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) перейдут на усиленный режим работы, чтобы не допустить нарушения электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба НЭСК.

Как отмечается, в указанные дни, с период 31 декабря 2016 года по 3 января 2017 года и 7,8 января 2017 года, энергетики не будут проводить профилактические ремонтные работы, которые обычно влекут кратковременное прерывания электроснабжения, кроме аварийных. На случай не предвиденных аварий подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения неполадок.

На данный момент применяются все меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения высокогорных радиорелейных станций и узлов связи филиалов компании - предприятий высоковольтных электрических сетей.

В НЭСК подчеркнули, что усиливается охрана объектов энергопредприятий, проверяется состояние всех служебных и производственных помещений подстанций, складов в надлежащий порядок, обратив особое внимание на наличие и достаточность противопожарных средств.

Проверяется также надежность работы каналов связи, телемеханики с подведомственными объектами, включая мобильную связь.

Утвержден график дежурства состава руководство "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" в выходные и праздничные дни на январь 2017 года.

"В целом энергетики ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" в эти праздничные дни, также как и в другие обычные дни будут работать в круглосуточном режиме на своих постах, но уже усиленно, чтобы кыргызстанцы встретили Новый год со светом и теплом", - говорится в сообщении.