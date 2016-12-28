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Врачи "скорой" в Бишкеке начнут использовать гаджеты

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42493_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400036-ru.html

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28 декабря 2016, 14:52       Комментарии

В планах столичной Станции скорой медицинской помощи на 2017 год - разработка автоматизированной системы управления.
По словам главврача ССМП Искендера Шаяхметова, существующая система морально и технически устарела. "А новая уже внедрена на алматинской станции скорой помощи. Что отрадно, внедрением там занимались наши бишкекские ребята", - сказал он.
"Если коротко: у врача будет коммуникатор, в машине - навигатор. И часть вызовов, минуя рацию, будет поступать врачу на коммуникатор. GPS-навигация позволит в реальном времени действовать наиболее оптимально, учитывая трафик. Мы планируем, что врачу будет помогать мобильное приложение. К примеру, если это часто вызывающий врача больной, на смартфон можно будет скинуть информацию, когда последний раз у него была скорая, какую помощь оказывали, там же будет справочник медикаментов", - пояснил он.
"Естественно, эта система будет, с одной стороны, облегчать работу, а с другой - начнем более жестко контролировать", - подчеркнул Искендер Шаяхметов.
За 11 месяцев 2016 года столичная "скорая" получила 11 жалоб, 7 из которых при разборе оказались обоснованными. Виновные сотрудники наказаны. За этот же период поступило 16 благодарностей.

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