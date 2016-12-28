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Суд по делу Иззата Артыкова о применении допинга начнется 11 января

Источник:
http://24.kg/sport/42494_sud_p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400035-ru.html

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28 декабря 2016, 15:03       Комментарии

В швейцарском городе Лозанне 11 января 2017 года начнется суд по делу тяжелоатлета Иззата Артыкова о применении допинга. Об этом "Азаттыку" сообщил бывший главный тренер сборной Кыргызстана по тяжелой атлетике Усенкан Майназаров.
По его словам, кыргызскую сторону на суде представят Иззат Артыков и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Улан Молдодосов. Руководство Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта выступит в качестве свидетеля.
Напомним, 18 августа Спортивный арбитражный суд лишил Артыкова (до 69 кг) бронзовой медали, завоеванной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как отмечается, его допинг-пробы "А" и "В" дали положительный результат на запрещенное вещество - стрихнин.
Лишение "бронзы": все, что вы должны знать о стрихнине Подробнее
Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) решил пойти на уступки и предоставил Кыргызстану возможность доказать, что Иззат Артыков действительно не принимал допинг.
По словам спортсмена, он никогда не употреблял допинг.
В октябре Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Иззата Артыкова за нарушение антидопинговых правил.

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