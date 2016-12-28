Государственные органы не блещут высоким качеством оказываемых услуг, - глава Госкадровой службы Н.Момуналиев (видео)

28 декабря 2016, 14:42 Комментарии

Исследование показало, что многие государственные органы свои функции выдавали за услуги и на этом зарабатывали деньги. Об этом на онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Госкадровой службы Нурханбек Момуналиев.

По его словам, была создана межведомственная комиссия, которая регламентировала понятия "услуга" и "функция" государственного органа.

"Всего вышло 387 услуг, оказываемых госорганами, часть которых платная, а часть бесплатная. Был систематизирован реестр госуслуг. Сейчас прорабатывается реестр муниципальных услуг", - отметил Н.Момуналиев.