Ежегодно в мирное время погибают около 10 милиционеров, - омбудсмен

28 декабря 2016, 14:57 Комментарии

Ежегодно в мирное время погибают около 10 милиционеров. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.

Омбудсмен озвучил основные проблемы правоохранительной системы: низкая заработная плата, нерешенные социальные вопросы (жилье, детсады), право на бесплатный проезд.

Институт омбудсмена проработал вопрос и совместно с проектом международной организации провел исследование. Во время мониторинга 1387 милиционеров заполнили анкеты и были проведены встречи с более чем 50 руководителями органов милиции.