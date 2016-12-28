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Ежегодно в мирное время погибают около 10 милиционеров, - омбудсмен

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400033-ru.html

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28 декабря 2016, 14:57       Комментарии

Ежегодно в мирное время погибают около 10 милиционеров. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.
Омбудсмен озвучил основные проблемы правоохранительной системы: низкая заработная плата, нерешенные социальные вопросы (жилье, детсады), право на бесплатный проезд.
Институт омбудсмена проработал вопрос и совместно с проектом международной организации провел исследование. Во время мониторинга 1387 милиционеров заполнили анкеты и были проведены встречи с более чем 50 руководителями органов милиции.

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