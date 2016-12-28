Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Коррупция в Кыргызстане: кто из чиновников получил по заслугам?Коррупция в Кыргызстане: кто из чиновников получил по заслугам?"Данк" за стойкость духа: медалями награждены трое кыргызстанцев"Данк" за стойкость духа: медалями награждены трое кыргызстанцев

Бабанов прокомментировал изменения в первой десятке партии в Бишкекский горкенеш

Источник:
http://knews.kg/2016/12/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400032-ru.html

Похожие новости

Те изменения и поправки, которые внесены в Конституцию, улучшат ее - политолог

Изменения в Конституции вступят в силу с 15 января

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Конституцию КР", принятый на референдуме

Закон "О внесении изменений в Конституцию КР", принятый референдумом, подписан президентом

MegaCom первым внедрил инновационную технологию для ускорения 4G

28 декабря 2016, 14:31       Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов прокомментировал K-News изменения в списке партии, в частности в первой десятке, которая прошла в Бишкекский городской кенеш от "РАЖ".
"Когда мы формируем списки депутатов на выборах, каждому депутату выделяем свой округ и обговариваем момент, когда кандидат не набирает определенное количество голосов. Если он набирает больше голосов в своем округе, то перемещается по списку и получает мандат", – сказал он.
По его словам, депутатом должен стать тот, кто получает больше доверия от избирателей.
"Вот, например мы ставим в первую десятку и им выделили округа, также есть люди, которые находятся в третьей десятке, им тоже выделили округи. Кто идет в первой десятке, набирает, допустим, 500 голосов, а тот, кто в тридцатый по списку в своем округе набирает 1 тыс. 200 голосов. Где доверие народа больше? Конечно депутат тот, который получил больше доверия народа, больше голосов", – пояснил Бабанов.
Как отметил лидер "РАЖ", такие изменения в списке идут с согласия всех партийцев.
"Да, сегодня списки меняют социал-демократы, но как они потом перемещают? У них есть власть, те, кто уходит в исполнительную ветвь власти сдают мандат и другой человек приходит. Но такой же возможности у нас нет", – отметил он.
Бабанов рассказал, что возглавлявший список "РАЖ" на городских выборы Канат Мидин улуу набрал 520 голосов.
"А кандидат под номером 32 набрал 1 тыс. 900 голосов и он переместился", – отметил Бабанов.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум