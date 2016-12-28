Бабанов прокомментировал изменения в первой десятке партии в Бишкекский горкенеш

28 декабря 2016, 14:31 Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов прокомментировал K-News изменения в списке партии, в частности в первой десятке, которая прошла в Бишкекский городской кенеш от "РАЖ".

"Когда мы формируем списки депутатов на выборах, каждому депутату выделяем свой округ и обговариваем момент, когда кандидат не набирает определенное количество голосов. Если он набирает больше голосов в своем округе, то перемещается по списку и получает мандат", – сказал он.

По его словам, депутатом должен стать тот, кто получает больше доверия от избирателей.

"Вот, например мы ставим в первую десятку и им выделили округа, также есть люди, которые находятся в третьей десятке, им тоже выделили округи. Кто идет в первой десятке, набирает, допустим, 500 голосов, а тот, кто в тридцатый по списку в своем округе набирает 1 тыс. 200 голосов. Где доверие народа больше? Конечно депутат тот, который получил больше доверия народа, больше голосов", – пояснил Бабанов.

Как отметил лидер "РАЖ", такие изменения в списке идут с согласия всех партийцев.

"Да, сегодня списки меняют социал-демократы, но как они потом перемещают? У них есть власть, те, кто уходит в исполнительную ветвь власти сдают мандат и другой человек приходит. Но такой же возможности у нас нет", – отметил он.

Бабанов рассказал, что возглавлявший список "РАЖ" на городских выборы Канат Мидин улуу набрал 520 голосов.

"А кандидат под номером 32 набрал 1 тыс. 900 голосов и он переместился", – отметил Бабанов.