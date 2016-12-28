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Музыкальный поезд. Песенный флешмоб устроили горожане на ж/д вокзале

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352831_my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400029-ru.html

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28 декабря 2016, 14:47       Комментарии

"Мы желаем счастья вам!" под этот хит середины 80-х прошлого века активисты провожали сегодня поезд "Бишкек-Москва".
Своим флешмобом горожане попытались показать, что Кыргызстан - развитая многонациональная страна, что здесь живут люди, поддерживающие идею мира, объединенные идеями добра, содружества и межнационального единства.
"Такие акции должны проводиться регулярно, они нужны этому миру. Вокруг война идет, а хочется, чтобы был мир, поэтому я поддержал эту акцию. Жизнь коротка, как стук молотка, поэтому надо прожить эту жизнь ярко и не зря. Если к подобным акциям будут присоединяться хотя бы 10 человек из ста, тогда можно говорить о мире и спокойствии", - считает участник флешмоба Сыргак Асанакунов.
Акцию поддержала международная ассоциация "Генералы мира за мир".
"Это группа людей, которая предпочла провести мирную акцию протеста, а не заниматься различными видами преступлений. Они хотят сделать что-то полезное для общества, и эти намерения они выражают при помощи песни. Было приятно ее слушать. Пели несколько дублей. Сначала немного фальшивили, но на третий раз разошлись и спели как надо. Отличные люди, которые имеют что-то в голове и имеют перед собой цель", - делится впечатлениями генерал-майор в отставке французской армии Жорж Кютлен.
"Впечатления некоего восторга. Сегодня встал специально в семь утра, мне хотелось поучаствовать, несмотря на больное горло. "Мы желаем счастья вам!" - песня известная, которую в свое время исполнили группы "Пламя" и "Цветы", а я человек, который родился в СССР, и для меня эта композиция - гимн мирной жизни",- рассказывает еще один участник акции Константин Юнкинд.

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