Будь в теме! Мэрия подготовила справочник по новогодним мероприятиям

28 декабря 2016, 14:50 Комментарии

Международный информационный сервис "2 ГИС" совместно с социальным отделом мэрии Бишкека подготовил еще один специальный проект "Новый год".

Городской информационный сервис поможет жителям сориентироваться в праздничных мероприятиях Бишкека и покажет, где можно полюбоваться на нарядные ёлки и салют, афишу праздничных концертов, время и место проведения новогодних ярмарок.

Афиша даст возможность заранее узнать время и место проведения главных праздничных мероприятий, а составить маршрут прогулок поможет информация о местах проведения народных гуляний.

Центральная площадь Ала-Тоо станет главным местом новогодних мероприятий. 31 декабря с 12.00 здесь начнутся народные гулянья, пройдет праздничный концерт с участием звезд кыргызской эстрады, а ровно в полночь состоится праздничный новогодний фейерверк.