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Музыкальный поезд. Песенный флешмоб устроили горожане на ж/д вокзалеМузыкальный поезд. Песенный флешмоб устроили горожане на ж/д вокзале

Будь в теме! Мэрия подготовила справочник по новогодним мероприятиям

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352838_by...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400028-ru.html

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28 декабря 2016, 14:50       Комментарии

Международный информационный сервис "2 ГИС" совместно с социальным отделом мэрии Бишкека подготовил еще один специальный проект "Новый год".
Городской информационный сервис поможет жителям сориентироваться в праздничных мероприятиях Бишкека и покажет, где можно полюбоваться на нарядные ёлки и салют, афишу праздничных концертов, время и место проведения новогодних ярмарок.
Афиша даст возможность заранее узнать время и место проведения главных праздничных мероприятий, а составить маршрут прогулок поможет информация о местах проведения народных гуляний.
Центральная площадь Ала-Тоо станет главным местом новогодних мероприятий. 31 декабря с 12.00 здесь начнутся народные гулянья, пройдет праздничный концерт с участием звезд кыргызской эстрады, а ровно в полночь состоится праздничный новогодний фейерверк.

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