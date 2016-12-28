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"Данк" за стойкость духа: медалями награждены трое кыргызстанцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400027-ru.html

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Президент наградил трех кыргызстанцев медалями "Даңк" (фамилии)

28 декабря 2016, 14:28       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев наградил трех кыргызстанцев медалями "Данк", сообщила пресс-служба главы государства.
Медалями награждены руководитель общественного объединения инвалидов "Талыкпас-Ата" Турсунбек Абдылдаев, участница танцевальной группы "Тумар" Адина Самыйбек кызы и житель Ат-Башинского района Нарынской области Рахатбек Усенкожоев. Последний занимается изготовлением сумок, камчы, кошельков, чехлов и ремней после того, как стал инвалидом шесть лет назад - у него отказали ноги.
Медали выданы за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности.

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