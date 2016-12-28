"Данк" за стойкость духа: медалями награждены трое кыргызстанцев

28 декабря 2016, 14:28 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев наградил трех кыргызстанцев медалями "Данк", сообщила пресс-служба главы государства.

Медалями награждены руководитель общественного объединения инвалидов "Талыкпас-Ата" Турсунбек Абдылдаев, участница танцевальной группы "Тумар" Адина Самыйбек кызы и житель Ат-Башинского района Нарынской области Рахатбек Усенкожоев. Последний занимается изготовлением сумок, камчы, кошельков, чехлов и ремней после того, как стал инвалидом шесть лет назад - у него отказали ноги.

Медали выданы за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности.