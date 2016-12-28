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"Воскресившие" пациентов врачи отблагодарены — кадры со станции "103"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/video/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400026-ru.html

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28 декабря 2016, 14:47       Комментарии

На Станции скорой медицинской помощи Бишкека в среду состоялось награждение врачей, выведших в 2016 году пациентов из состояния клинической смерти.
"За 11 месяцев уходящего года было 26 успешных реанимаций. Сотрудников, которые выводили пациентов из состояния клинической смерти, мы сегодня наградили", - отметил главный врач БССМП Искендер Шаяхметов.
Он добавил, что в ходе торжественного собрания на пенсию проводили ветеранов-медиков и приняли 24 новых сотрудника, окончивших Кыргызскую государственную медицинскую академию.
По словам Шаяхметова, несмотря на увеличившееся количество вызовов, в этом году заметно снизилось число опозданий "скорой".

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