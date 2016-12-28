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Те изменения и поправки, которые внесены в Конституцию, улучшат ее - политолог

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400024-ru.html

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28 декабря 2016, 14:19       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Новая Конституция - это в первую очередь усовершенствование системы правления. Об этом сегодня агентству "Кабар" сообщил политолог Бекбосун Борубашев.
По его словам, те изменения и поправки, которые вносились в Конституцию, улучшат Основной закон. "Сказать, что с принятием новой Конституции все кардинально поменяется, все изменится, сказать трудно. В целом конкретика Основного закона не меняется, но есть определенные нормы, которые изменят ход. Эта реформа направлена на то, чтобы улучшить систему правления. Здесь мы также не должны ждать каких-то резких изменений, потому что некоторые положения вводятся только через год", - сказал он.
Эксперт отметил, что одним из хороших поправок он считает поправки в 41 статью, где говорится, что Международные организации не имеют права вмешиваться во внутренние дела страны. "Они могут что-то рекомендовать, но решаем мы сами. Это очень хорошая статья и ее нужно поддержать. Тем людям, которые будут обращаться в международные суды, органы, им дорога закрыта, потому что мы, как суверенное государство, сами должны принимать решение по этим вопросам. Никто им запретить обращаться в Международные организации не может, но Международные суды что-либо нам указывать уже не могут. То есть такого случая, как с Азимжаном Аскаровым, не будет. Это и есть положительный момент", - сказал Б.Борубашев.
Также, как он отметил, в новой Конституции хорошо распределены полномочия. "Теперь у нас будет единая система управления. "Потому что политические партии не имеют право вмешиваться в государственные дела. Об этом написано в основном законе. То, что теперь премьер-министр сам будет решать кадровые вопросы, это очень хорошо. Это усовершенствование системы управления", - резюмировал он.
Отметим, что сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Конституцию КР", принятый референдумом (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года.

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