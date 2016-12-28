Со вступлением в силу поправок в Конституцию народ приобретает качественно другой Кыргызстан – Жыпар Жекшеев

28 декабря 2016, 14:31 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кыргызстан начнет жить более свободно и независимо с новой Конституцией. Такое мнение агентству "Кабар" высказал общественный деятель Жыпар Жекшеев.

Отметим, что сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Конституцию КР", принятый референдумом (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года.

По словам Ж.Жекшеева, со вступлением в силу поправок в Основной закон народ приобретает качественно другой Кыргызстан.

"Мы помним, что сепаратист Кадыржан Батыров и бывший адвокат Максима Бакиева - Алексей Елисеев обратились в комитет ООН по правам человека. В Организации объединенных наций им пока не ответили. Однако даже если ООН захочет защитить их интересы, наше государство больше не будет вынуждено принимать их решения. Кыргызстан в приоритет поставил национальное законодательство, нежели было ранее", - сказал он.

Жыпар Жекшеев также добавил, что Кыргызстан впредь будет жить без оглядки назад.

"Это, несомненно, отразится на жизни всех людей. Так как теперь полномочия между ветвями власти распределены, правительство стало более устойчивым и независимым. Самое главное - мы станем суверенной страной, с которой будут считаться в мире", - добавил общественный деятель.