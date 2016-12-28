Участница группы "Тумар", ремесленник и мебельщик награждены медалями "Даңк"

28 декабря 2016, 14:00 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 декабря, подписал указ, согласно которому за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности медалями "Даңк" награждены руководитель общественного объединения инвалидов "Талыкпас-Ата" Турсунбек Абдылдаев, участница танцевальной группы "Тумар" Самыйбек кызы Адина и житель Ат-Башинского района Нарынской области Рахатбек Усенкожоев. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, группа "Тумар" создана в 2009 году выпускниками Детского реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями. В составе группы выступают пять человек, трое из которых – люди с ограниченными возможностями здоровья, с аномалией ног.

Коллектив стал известен благодаря успешным выступлениям на международных фестивалях и конкурсах. В нынешнем году танцоры победили на чемпионате КР по танцам "Пара дэнс" и впервые в истории Кыргызстана приняли участие в турнире по спортивным танцам на колясках IPC WEB Kazakhstan Open-2015, где заняли первое место в категории групповое совместное выступление, в номинации Freestyle. Отдельных наград на этом же турнире удостоились Карабек уулу Талгат — первое место в номинации среди мужчин, а второе место среди женщин заняла Самыйбек кызы Айдина.

В этом же году группа вышла в финал конкурса "Чехия и Словакия ищут таланты — 2016". Перед поездкой в Братиславу ребята посетили дом пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья и передали дому пожилых людей продукты.

Рахатбек Усонкожоев уже 6 лет прикован к постели после несчастного случая, который произошел с ним в родном селе Ат-Башынского района. Рахатбек сломал позвоночник, упав с обрыва, перенес несколько операций и оказался в инвалидном кресле. Через два года после получения инвалидности 1 группы Рахатбека бросила жена, оставив его с детьми — у него две дочери и сын. Сейчас 33-летний Рахатбек изготавливает из кожи сумки, футляры для телефонов и биноклей, колчаны для лука, элементы конного снаряжения и разнообразные виды камчы.

Благодаря своему небольшому делу ремесленника Рахатбек стал получать неплохую прибыль и обеспечивать свою семью.

Турсунбек Абдылдаев, руководитель общественного объединения инвалидов "Талыкпас-Ата", работал профессиональным дальнобойщиком международного класса и на своем грузовом автомобилеобъездил Россию, Молдавию, Грузию. Будучи в Кыргызстане, в 1999 году попадает в ДТП, где на него, стоявшего на проезжей части, падает тяжеловесная машина. Лишившийся обеих ног, не поддаваясь трудностям, Турсунбек начинает заниматься мелким ремонтом мебели, мастерить стулья, столы, подставки для телевизоров, которые выносил на улицу в попытке продать.

Впоследствии, в 2003 году открывает с другими ЛОВЗ мебельный цех. Благодаря доходам цеха, сейчас он обеспечивает свою семью. Будучи руководителем ОФ "Талыкпас-Ата", Турсунбек Абдылдаев помогает другим людям с физическими ограничениями получить образование и навыки работы по производству мебели.