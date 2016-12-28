СМИ: Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

28 декабря 2016, 14:14 Комментарии
Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, который будет представлен всем сторонам сирийского конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники турецкого агентства Anadolu.
Отмечается, что действие договорённости охватит все районы Сирии.
В рамках соглашения Анкары и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00.00 29 декабря.
Ранее источник сообщил, что Россия, Турция и Сирия обсуждают прекращение огня в САР.