СМИ: Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

28 декабря 2016, 14:14 Комментарии

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, который будет представлен всем сторонам сирийского конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники турецкого агентства Anadolu.

Отмечается, что действие договорённости охватит все районы Сирии.

В рамках соглашения Анкары и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00.00 29 декабря.

Ранее источник сообщил, что Россия, Турция и Сирия обсуждают прекращение огня в САР.