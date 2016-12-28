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Т.Абдылдаев, Самыйбек кызы Адина и Р.Усенкожоев награждены медалями "Даңк"Т.Абдылдаев, Самыйбек кызы Адина и Р.Усенкожоев награждены медалями "Даңк"Полпред правительства в Иссык-Кульской области борется с браконьерамиПолпред правительства в Иссык-Кульской области борется с браконьерами

К борьбе с браконьерством на Иссык-Куле приглашают военную базу РФ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400020-ru.html

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28 декабря 2016, 13:55       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. К рейдовым мероприятиям по борьбе с браконьерством в Иссык-Кульской области будут привлечены суда российской военной базы "Кой-Сары", сообщил полномочный представитель правительства в области Асхат Акибаев.
Как заявила пресс-служба полпредства, Акибаев накануне принял участие в очередном рейде в рамках объявленного трехмесячника по борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса.
"Мероприятия будут проводиться не единожды, а постоянно. Каждый из нас должен брать ответственность за будущее. Если мы сегодня нарушим естественный природный баланс, завтра наши потомки нам этого не простят", - отметил он.
По словам Акибаева, ведутся переговоры с российской военной базой о предоставлении нескольких катеров для очистки акватории озера от рыболовных сетей, также будут привлечены сотрудники и суда биосферной территории "Иссык-Куль".
"Планируем внести ряд предложений по увеличению ответственности за браконьерство", - сказал Акибаев.
В ходе рейда было выловлено 11 километров рыболовных сетей, которые уничтожены сотрудниками Госэкотехинспекции.

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