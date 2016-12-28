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Биометрические паспорта планируют выдавать, несмотря на решение комитета ЖК

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400018-ru.html

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28 декабря 2016, 14:23       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Вместо закона о биометрических паспортах выйдет соответствующее постановление правительства, сообщил инициатор закона, депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев.
Накануне Комитет ЖК по международным делам, обороне и безопасности рассмотрел проект закона о введении в Кыргызстане биометрических паспортов, но вернул его на доработку. Несколько депутатов заявили, что выдача биометрических документов может превратится в бизнес. Так, "атамекеновец" Каныбек Иманалиев предложил провести замену действующих паспортов за счет государства. Председатель комитета Аскарбек Шадиев ("Бир бол") отметил, что замена документов, удостоверяющих личность, превратилась в государственный бизнес.
В законе прописаны правила и порядок выдачи биометрических паспортов.
"К сожалению, не одобрили. Снова законопроект выносить не буду, выйдет постановление правительства", - сказал Бекешев.
Пресс-секретарь Государственной регистрационной службы Мелис Эржигитов заявил, что "вопрос политизировали".
"Вернуть проект закона на доработку - стопроцентно политизированное решение. Есть заинтересованная в этом группа людей. Некоторые депутаты сказали, что нужно доработать отдельные статьи проекта, но мы уже учли все предложения", - отметил Эржигитов.
В ГРС ранее сообщали, что выдачу биометрических паспортов планируется начать в марте следующего года.
Как будут выглядеть биометрические паспорта, узнайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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