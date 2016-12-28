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Участница группы "Тумар", ремесленник и мебельщик награждены медалями "Даңк"Участница группы "Тумар", ремесленник и мебельщик награждены медалями "Даңк"К борьбе с браконьерством на Иссык-Куле приглашают военную базу РФК борьбе с браконьерством на Иссык-Куле приглашают военную базу РФ

Т.Абдылдаев, Самыйбек кызы Адина и Р.Усенкожоев награждены медалями "Даңк"

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400016-ru.html

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28 декабря 2016, 13:58       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 декабря, подписал Указ, согласно которому за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности медалями "Даңк" награждены:
- руководитель общественного объединения инвалидов "Талыкпас-Ата" Абдылдаев Турсунбек Абдыкасымович;
- участница танцевальной группы "Тумар" Самыйбек кызы Адина;
- житель Ат-Башинского района Нарынской области Усенкожоев Рахатбек Таштанбекович.

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