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На Иссык-Куле прошли рейды по борьбе с браконьерством, выловлено 11 км рыболовных сетей

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400015-ru.html

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28 декабря 2016, 14:05       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. 27 декабря глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев принял участие на очередном рейдовом мероприятии по борьбе с браконьерством в рамках объявленного полпредом трехмесячника по борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса от 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в области.
"Мероприятия будут проводиться не единожды, а постоянно. Каждый из нас должен брать ответственность за будущее. Если мы сегодня нарушим естественный природный баланс, то завтра наши потомки нам этого не простят", - отметил он.
По словам полпреда, на рейдовые мероприятия будут привлечены судна Российской военной базы "Кой-Сары".
"Ведутся переговоры с российской военной базой по предоставлению нескольких катеров для очистки акватории озера от рыболовных сетей, также будут привлечены сотрудники и судна биосферной территории "Иссык-Куль". Планируем внести ряд предложений по увеличению ответственности за браконьерство", - сказал Асхат Акибаев.
В ходе рейда было выловлено 11 км рыболовных сетей, которые были механически уничтожены сотрудниками экотехинспекции.

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