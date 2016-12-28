На Иссык-Куле прошли рейды по борьбе с браконьерством, выловлено 11 км рыболовных сетей

28 декабря 2016, 14:05 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. 27 декабря глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев принял участие на очередном рейдовом мероприятии по борьбе с браконьерством в рамках объявленного полпредом трехмесячника по борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса от 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в области.

"Мероприятия будут проводиться не единожды, а постоянно. Каждый из нас должен брать ответственность за будущее. Если мы сегодня нарушим естественный природный баланс, то завтра наши потомки нам этого не простят", - отметил он.

По словам полпреда, на рейдовые мероприятия будут привлечены судна Российской военной базы "Кой-Сары".

"Ведутся переговоры с российской военной базой по предоставлению нескольких катеров для очистки акватории озера от рыболовных сетей, также будут привлечены сотрудники и судна биосферной территории "Иссык-Куль". Планируем внести ряд предложений по увеличению ответственности за браконьерство", - сказал Асхат Акибаев.

В ходе рейда было выловлено 11 км рыболовных сетей, которые были механически уничтожены сотрудниками экотехинспекции.