Французский генерал пожелал кыргызстанцам счастья

28 декабря 2016, 13:44 Комментарии

В Бишкеке присоединились к песенному флешмобу "За мир". Акция прошла в зале ожидания железнодорожной станции "Бишкек-2".

По словам ее организаторов, она стала частью одноименной международной инициативы, которая началась полтора месяца назад и прошла в городах Украины, России, Европы.

Как рассказала одна из организаторов акции Марина Башманова, это исключительно гражданская инициатива, которую поддержали несколько организаций, в том числе Ассоциация генералов "За мир".

"Мы хотели показать миру, что у нас не рассадник террористов и экстремистов, что мы тоже за мир. И еще одна цель - снять видеоролик, чтобы люди других стран увидели поздравления из Кыргызстана", - рассказала она.

По ее словам, местом флешмоба они избрали именно вокзал, так он символизирует связь между народами и воспринимается как символ объединения стран.

Участники акции, а их пришло около 30, исполнили советский хит на музыку Стаса Намина "Мы желаем счастья вам".

По словам одного из участников акции - генерал-майора французской армии в отставке Жоржа Кютлена, военные люди всегда должны напоминать молодежи, что война ведет только в тупик.

"Что больше всего поражает, это то, как в течение 4-5 недель некоторые молодые люди так меняются, что готовы отправиться в горячие точки убивать людей. И мы, военные, должны объяснять им, что война приведет только в тупик, что он погибнет, и все", - говорит бывший французский военный.

Как рассказал Жорж Кютлен, в Бишкеке он занимается преподавательской деятельностью и всегда убеждает молодежь, особенно тех, кто не видит здесь своего будущего, что всегда есть выход и альтернатива войне, а вот у войны будущего нет.

"Мы повторяем, что только в мирное время можно построить будущее", - сказал генерал.