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Узбекистан объявил конкурс для создания памятника Исламу Каримову

Источник:
http://24.kg/tsentralnaja_azij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400013-ru.html

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28 декабря 2016, 13:45       Комментарии

Для создания памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову объявили международный творческий конкурс. Об этом сообщило МИА "Казинформ".
Как отмечается, памятник установят в городе Ташкенте. По условиям конкурса, желающие участвовать в нем должны разместить на специальном сайте Академии художеств Узбекистана и сайте оргкомитета оговоренные документы и информационные материалы.
Срок предоставления конкурсных работ - до 31 марта 2017 года.
Памятник Исламу Каримову может появиться и в Москве - в сквере близ консульского отдела Узбекистана.
Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного инсульта. Его похоронили на родине в Самарканде.

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