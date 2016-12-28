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К борьбе с браконьерством на Иссык-Куле приглашают военную базу РФК борьбе с браконьерством на Иссык-Куле приглашают военную базу РФПо Кыргызстану днем на большей части территории дождь — прогноз погоды на 29 декабряПо Кыргызстану днем на большей части территории дождь — прогноз погоды на 29 декабря

Полпред правительства в Иссык-Кульской области борется с браконьерами

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42491_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400012-ru.html

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28 декабря 2016, 13:54       Комментарии

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев 27 декабря принял участие в рейде против браконьерства, в ходе которого обнаружено 11 километров рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ППП.
По ее данным, приказом полпреда от 4 ноября в области был объявлен трехмесячник по борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса.
Кроме того, обладминистрация ведет переговоры с российской военной базой "Кой-Сары", чтобы та предоставила катера для очистки акватории озера от рыболовных сетей.
"Планируем внести ряд предложений по увеличению ответственности за браконьерство", - цитирует полпреда его пресс-служба.
Как рассказали ИА "24.kg" в администрации, с начала трехмесячника в общей сложности изъято 25 километров рыболовных сетей, возбуждено 4 уголовных дела по браконьерству.

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