Полпред правительства в Иссык-Кульской области борется с браконьерами

28 декабря 2016, 13:54 Комментарии

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев 27 декабря принял участие в рейде против браконьерства, в ходе которого обнаружено 11 километров рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ППП.

По ее данным, приказом полпреда от 4 ноября в области был объявлен трехмесячник по борьбе с браконьерством и незаконной вырубкой леса.

Кроме того, обладминистрация ведет переговоры с российской военной базой "Кой-Сары", чтобы та предоставила катера для очистки акватории озера от рыболовных сетей.

"Планируем внести ряд предложений по увеличению ответственности за браконьерство", - цитирует полпреда его пресс-служба.

Как рассказали ИА "24.kg" в администрации, с начала трехмесячника в общей сложности изъято 25 километров рыболовных сетей, возбуждено 4 уголовных дела по браконьерству.