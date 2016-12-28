По Кыргызстану днем на большей части территории дождь — прогноз погоды на 29 декабря

28 декабря 2016, 13:52 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях в отдельных районах снег, по остальной территории без осадков.
Днем на большей части территории дождь, снег, в горных и предгорных районах снег, местами осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: 0...-5
днем: +1...+6
Таласская область
ночью: 0...-5
днем: 0...+5
Баткенская область
ночью: -3...+2
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -3...+2
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -3...-8
днем: -3...+2
Нарынская область
ночью: -14...-19
днем: -7...-12
В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0...-2, максимальная температура воздуха днем +4...+6.