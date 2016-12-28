По Кыргызстану днем на большей части территории дождь — прогноз погоды на 29 декабря

28 декабря 2016, 13:52 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях в отдельных районах снег, по остальной территории без осадков.

Днем на большей части территории дождь, снег, в горных и предгорных районах снег, местами осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: 0...-5

днем: +1...+6

Таласская область

ночью: 0...-5

днем: 0...+5

Баткенская область

ночью: -3...+2

днем: +1...+6

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -3...+2

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -3...-8

днем: -3...+2

Нарынская область

ночью: -14...-19

днем: -7...-12

В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0...-2, максимальная температура воздуха днем +4...+6.