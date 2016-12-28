Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Конституцию КР", принятый на референдуме

28 декабря 2016, 13:07 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Конституцию КР", принятый референдумом (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Референдум был назначен Законом КР "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР "О внесении изменений в Конституцию КР" от 3 ноября 2016 года № 174.

Принятые референдумом (всенародным голосованием) изменения в Конституцию КР направлены, в частности на:

- укрепление независимости и суверенитета КР;

- укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;

- совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов.

Текст Закона прилагается. Он также будет опубликован в ближайшем выпуске газеты "Эркин Тоо" (пятница 30 декабря 2016 года).

Закон "О внесении изменений в Конституцию КР" вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом Закона.

Не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу Закона "О внесении изменений в Конституцию КР" (29 января 2017 года) Президент КР обнародует официальный текст Конституции КР с учетом внесенных референдумом изменений. Кроме того, в новом официальном тексте Конституции Президентом должны быть устранены противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году. Этого требует часть 2 статьи 2 принятого референдумом 11 декабря 2016 года Закона КР "О внесении изменений в Конституцию КР".