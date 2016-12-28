Директор КНИА "Кабар" презентовал свою книгу "Тынымсыз аккан саясат"

28 декабря 2016, 13:12 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Директор Кыргызского Национального информационного агентства (КНИА) Кубанычбек Таабалдиев презентовал авторскую книгу "Тынымсыз аккан саясат" (Беспрерывно текущая политика).

Во время пресс-конференции в агентстве "Кабар" автор рассказал немного о своем труде.

"Книга разделена на две части. Первая посвящена мировым событиям, вторая - как международные СМИ освещали те или иные темы. Книга состоит из 9 глав, в конце я дал пояснение политическим терминам. Из 9 глав 6 посвящены анализу мировых событий. Далее речь идет о многополярности в современной глобализации и то, как это явление оказывает влияние на такие страны, как Кыргызстан в Центральной Азии. Также в книге говорится о событии 2001 года в США. Помимо уже имеющейся информации есть дополнения о том, чего кыргызстанцы не знают. Особенно, как повлияли на предвыборную гонку кандидатов в президенты США события 15-летней давности. Кроме этого, хотелось бы отметить, что в книге говорится и о том, какое отношение агентство "Кабар" имеется к событиям 1999-2000 годов в Баткене. Как национальное агентство связывалось с боевиками и о том, какая политика велась в то время", - рассказал К.Таабалдиев.

Продолжая, он отметил, что в книге также представлен перевод книги Никколо Макиавелли "Государь".

"Его размышления, написанные в книге 500 лет назад, актуальны сегодня. И в конце идет пояснение политических терминов. Данная книга будет нужна студентам международных отношений, факультета журналистики. Также она может служить пособием для аспирантов и преподавателей", - сообщил К.Таабалдиев.

Кроме этого, автор поблагодарил всех, кто помог ему с выпуском книги.

Между тем, на презентации присутствовали именно те, кто привнес свой непосредственный вклад в выпуск книги "Тынымсыз аккан саясат".

Так, советник ректора Восточного университета им. Махмуда Кашгари-Барскани, профессор, доктор исторических наук Асан Ормушев отметил важность данной книги для студентов.

"В книге много информации о событиях 1916 года, которые мало кому известны. То есть это результаты архивных документов, которые по сей день были предоставлены не для широкой массы. Есть рассказы и воспоминания известного писателя Молдогазы Токобаева, академика Исы Ахунбаева и Сатара Ильясова о том, как они пережили это событие. Также я хочу отметить, что мировая политика скачет то вверх, то вниз. Когда-то у нас были хорошие отношения с Ираном, потом они ослабли и с недавних пор снова актуализировались. С Узбекистаном также начали налаживаться отношения. Поэтому книга и названа "Тынымсыз аккан саясат", - поделился А.Ормушев.

Советник министра образования и науки Болот Джумабаев отметил, что книга является очень важной и нужна не только журналистам, но и всему обществу.

"Но, в первую очередь, это подарок кыргызской журналистике. Потому что Кубан Таабалдиев, будучи зная английский язык, черпал информацию из иностранных СМИ, то есть из первоисточников. Это большой и хороший труд, который станет пособием для ВУЗов страны", - сказал он.

Генеральный директор ОФ "Центр поддержки СМИ" Алмаз Курманалиев также считает, что книга Кубана Таабалдиева будет полезна для студентов.

Дизайнер и верстальщик книги Бакыт Дыйканбаев рассказал о том, что был первым, кто прочитал творение К.Таабалдиева.

"В Кыргызстане у нас таких книг, написанных на кыргызском языке, очень мало. Я бы советовал ее не только журналистам, но и всем гражданам. Безусловно, это также будет хорошей помощью для студентов и преподавателей. Потому что, как все знают, перед тем, как читать лекцию, нам приходится обработать информацию на русском языке. Поэтому это хорошая помощь. Я бы пожелал, чтобы такие книги писались больше", - отметил он.

Также поздравить директора агентства "Кабар" пришел депутат ЖК Каныбек Иманалиев.

"В 1991 году в статистике ЮНЕСКО Кыргызстан занимал 26 место в мире по написанию и производству книг. Сегодня, увы, в этом списке мы занимаем последние места. Журналистика - это такая вещь, что сенсация, которую ты написал, через час может оказаться ненужной. Поэтому пишите больше книг, чтобы остаться в истории. Я хочу рассказать историю, когда в 1991-92 годах в Лондоне объявили конкурс на должность журналиста ВВС. Все журналисты Кыргызстана участвовали, потому что все хотели уехать. В итоге выиграл физик Кубан Абдымен, и он был первым, чья статья опубликовалась в ВВС", - поделился нардеп.

Отметим, что книга вышла в 500 экземплярах и предназначена для вузов. В планах у К.Таабалдиева написать еще несколько книг.