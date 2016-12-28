ГРС намерена повторно разработать законопроект о внедрении биометрических паспортов с учетом замечаний депутатов

28 декабря 2016, 13:18 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Государственная регистрационная служба намерена повторно разработать законопроект о внедрении биометрических паспортов с учетом замечаний депутатов. Об этом агентству "Кабар" сообщил зампредседателя ГРС Дастан Догоев.

Отметим, что комитет по международным делам, обороне и безопасности отклонил законопроект "О национальных документах, удостоверяющих личность", то есть о внедрении биометрических паспортов.

Нардеп Дастан Бекешев отметил, что замена паспортов должна производиться бесплатно, иначе государство превратит это в бизнес.

По словам Дастана Догоева, изначально законопроект был направлен на решение масштабных задач.

"Это систематизация всех документов, удостоверяющих личность гражданина КР. Четко прописаны права, полномочия и обязанности всех сторон, в том числе правительства и граждан. Что же касается бесплатной выдачи паспортов, то эта инициатива принадлежала не депутатам, а она была заложена президентом. В настоящее время найдены средства на бесплатную замену документа для 60-70% населения. Для оставшихся поиски средств продолжаются, ведутся переговоры с донорами", - пояснил зампред ГРС.