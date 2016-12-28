28 декабря 2016, 13:21 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. В парламенте предлагают не выпускать из страны неплательщиков алиментов. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил депутат от фракции Ата-Мекен Алмамбет Шыкмаматов.

Отметим, в парламенте рассматривается проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере регулирования алиментных обязательств" (в Семейный кодекс, Закон "Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей в Кыргызской Республике", Кодекс об административной ответственности, Уголовный кодекс) (вносится на второе чтение) (инициатор - депутат Сабиров М.Э.) (Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша)

По его словам, мужчина и женщина, заводя детей, обязуются их кормить, одевать, воспитывать и дать все необходимое. "Но мы часто становимся свидетелями того, что семья распадается и дети остаются с матерью. Более того, отцы не выплачивают алименты своим детям. Нам необходимо принять определенные меры, чтобы к созданию семьи наши граждане относились очень серьезно и ответственно. В рядах стран есть определенные нормы, которые обязуют отцов, бросивших детей, выплачивать алименты самостоятельно, без давления со стороны государства. У нас, к сожалению, так, что более 20 тыс. человек не выплачивают алименты и убегают за границу. Мы предлагаем, как один из рычагов, не выпускать задолжников алиментов за границу, пока они не выплатят алименты. Это заставит граждан быть ответственнее", - сказал А.Шыкмаматов.

Законопроект направлен на голосование во втором чтении.