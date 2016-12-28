Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошли соревнования на Кубок мэра по плаваниюВ Бишкеке прошли соревнования на Кубок мэра по плаваниюВ парламенте предлагают не выпускать из страны неплательщиков алиментовВ парламенте предлагают не выпускать из страны неплательщиков алиментов

С.Жээнбеков вручил отечественным предпринимателям Премии КР по качеству

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400005-ru.html

Похожие новости

Со вступлением в силу поправок в Конституцию народ приобретает качественно другой Кыргызстан – Жыпар Жекшеев

В одной из турецких больниц находится кыргызстанка, соотечественники просят откликнуться родных и близких

Бабанов сравнил премьер-министра с громоотводом

Министр экономики КР: "Определить победителей конкурса качества было нелегко"

В Москве уроженка Киргизии продавала соотечественникам фальшивые авиабилеты

28 декабря 2016, 13:26       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 декабря, принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям конкурса на соискание Премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В своем выступлении Глава Правительства подчеркнул важность поддержания отечественных предпринимателей, вносящих большой вклад в развитие экономики страны.
"Мы не можем в полном объеме обеспечить своей продукцией мировые и региональные рынки. Но у товаров, производимых в Кыргызстане, отличающихся своим качеством и уникальностью, есть полная возможность для выхода на внешние рынки. Поэтому необходимо поддерживать усилия отечественных предпринимателей направленных на улучшения качества своей продукции", - сказал Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр подчеркнул, что проведение конкурса на протяжении 15 лет, стало доброй традицией. По его словам, критерии присуждения Премии Кыргызской Республики за качество гармонизированы с международными премиями за достижения в области качества продукции и услуг.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что проведение подобных мероприятий позволяют наглядно сравнить продукцию отечественных предприятий на соответствие международным требованиям и стандартам и повысить их конкурентоспособность на международных рынках.
Глава Правительства выразил благодарность всем предпринимателям принявших участие в конкурсе и вручил награды его победителям.
Так лауреатами Премии Кыргызской Республики по качеству за 2016 год стали:
- в номинации "Малые предприятия":
ОсОО "Эмилия" (Таласская область);
- в номинации "Средние предприятия":
ЗАО "Bear Beer" (Чуйская область);
- в номинации "Крупные предприятия":
ОАО "Бишкек Сут" (г.Бишкек).
За активное участие в конкурсе и достижение значительных результатов в области качества дипломами Правительства Кыргызской Республики по качеству за 2016 год награждены:
- в номинации "Малые предприятия":
1. ЧП Омурканов Б.И., Мукомольный Комбинат "Эко Дан"
(Ысык-кульская область);
2. ОсОО "Яблочная компания"
( Ыссык-кульская область).
- в номинации "Средние предприятия":
ОсОО "Ак-Бата" (Чуйская область);
- в номинации "Крупные предприятия":
ОсОО "Кондитерский Дом Куликовский" (г.Бишкек).
Справочно: Премии Кыргызской Республики в области качества присуждаются на конкурсной основе за достижение значительных результатов в обеспечении качества продукции (услуг), обеспечения их безопасности, соблюдения условий производства продукции (оказания услуг), а также удовлетворение требований потребителей, внедрение высокоэффективных систем и методов менеджмента качества.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум