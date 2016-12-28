С.Жээнбеков вручил отечественным предпринимателям Премии КР по качеству

28 декабря 2016, 13:26 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 декабря, принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям конкурса на соискание Премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В своем выступлении Глава Правительства подчеркнул важность поддержания отечественных предпринимателей, вносящих большой вклад в развитие экономики страны.

"Мы не можем в полном объеме обеспечить своей продукцией мировые и региональные рынки. Но у товаров, производимых в Кыргызстане, отличающихся своим качеством и уникальностью, есть полная возможность для выхода на внешние рынки. Поэтому необходимо поддерживать усилия отечественных предпринимателей направленных на улучшения качества своей продукции", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что проведение конкурса на протяжении 15 лет, стало доброй традицией. По его словам, критерии присуждения Премии Кыргызской Республики за качество гармонизированы с международными премиями за достижения в области качества продукции и услуг.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что проведение подобных мероприятий позволяют наглядно сравнить продукцию отечественных предприятий на соответствие международным требованиям и стандартам и повысить их конкурентоспособность на международных рынках.

Глава Правительства выразил благодарность всем предпринимателям принявших участие в конкурсе и вручил награды его победителям.

Так лауреатами Премии Кыргызской Республики по качеству за 2016 год стали:

- в номинации "Малые предприятия":

ОсОО "Эмилия" (Таласская область);

- в номинации "Средние предприятия":

ЗАО "Bear Beer" (Чуйская область);

- в номинации "Крупные предприятия":

ОАО "Бишкек Сут" (г.Бишкек).

За активное участие в конкурсе и достижение значительных результатов в области качества дипломами Правительства Кыргызской Республики по качеству за 2016 год награждены:

- в номинации "Малые предприятия":

1. ЧП Омурканов Б.И., Мукомольный Комбинат "Эко Дан"

(Ысык-кульская область);

2. ОсОО "Яблочная компания"

( Ыссык-кульская область).

- в номинации "Средние предприятия":

ОсОО "Ак-Бата" (Чуйская область);

- в номинации "Крупные предприятия":

ОсОО "Кондитерский Дом Куликовский" (г.Бишкек).

Справочно: Премии Кыргызской Республики в области качества присуждаются на конкурсной основе за достижение значительных результатов в обеспечении качества продукции (услуг), обеспечения их безопасности, соблюдения условий производства продукции (оказания услуг), а также удовлетворение требований потребителей, внедрение высокоэффективных систем и методов менеджмента качества.