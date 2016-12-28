До 29 января обнародуют новый текст Конституции Кыргызстана

28 декабря 2016, 13:09 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики", принятый референдумом 11 декабря 2016 года. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Принятые референдумом изменения в Конституцию направлены, в частности, на:

<ul> <li>укрепление независимости и суверенитета КР;</li> <li>укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;</li> <li>совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и реформы правоохранительных органов.</li> </ul>

Закон "О внесении изменений в Конституцию КР" вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017-го. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом закона.

Не позднее 14 дней со дня вступления в силу данного закона (29 января) президент обнародует официальный текст Конституции с учетом изменений.

В новой Конституции президентом должны быть устранены противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году.