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Фотографии недобросовестных родителей предлагают размещать в интернетеФотографии недобросовестных родителей предлагают размещать в интернетеПоправки в Конституцию вступят в силу 15 января — Атамбаев подписал законПоправки в Конституцию вступят в силу 15 января — Атамбаев подписал закон

До 29 января обнародуют новый текст Конституции Кыргызстана

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42483_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400004-ru.html

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Те изменения и поправки, которые внесены в Конституцию, улучшат ее - политолог

28 декабря 2016, 13:09       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики", принятый референдумом 11 декабря 2016 года. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.
Принятые референдумом изменения в Конституцию направлены, в частности, на:
<ul> <li>укрепление независимости и суверенитета КР;</li> <li>укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;</li> <li>совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и реформы правоохранительных органов.</li> </ul>
Закон "О внесении изменений в Конституцию КР" вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017-го. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом закона.
Не позднее 14 дней со дня вступления в силу данного закона (29 января) президент обнародует официальный текст Конституции с учетом изменений.
В новой Конституции президентом должны быть устранены противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году.

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