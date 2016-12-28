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Столичная "скорая": меньше опозданий и 26 успешных реанимаций

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42485_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400003-ru.html

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28 декабря 2016, 13:20       Комментарии

В Бишкеке бригады Станции скорой медицинской помощи стали реже опаздывать к больным. Об этом сообщил сегодня на собрании в ССМП главврач Искендер Шаяхметов.
По его словам, за 11 месяцев поступило почти на 14 тысяч больше вызовов, чем за аналогичный период 2015 года. При этом количество опозданий уменьшилось на 11 тысяч. Если в 2015-м с опозданиями выполнено 34,6 процента выездов, то в 2016-м - 23,7.
Всего за отчетный период 2016-го на ССМП поступило 147 тысяч 112 вызовов. Количество опозданий - 34 тысячи 857.
За год медики столичной "скорой" 26 раз успешно провели реанимацию и вывели больных из состояния клинической смерти. В преддверии Нового года издан приказ об объявлении благодарности этим врачам.

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