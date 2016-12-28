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В Бишкеке прошли соревнования на Кубок мэра по плаванию

Источник:
http://24.kg/sport/42487_v_bis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400002-ru.html

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28 декабря 2016, 13:28       Комментарии

В Бишкеке прошли соревнования "Веселые старты" на кубок мэра по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, борьба за победу шла в нескольких возрастных группах. В категории 2002-2003 годов рождения лучшими по сумме трех дистанций стали Максим Курильский (среди юношей) и Анастасия Мохнатова (среди девушек). В категории 2004-2005 годов рождения победили Иван Пантелеев и Елизавета Рогожникова. А в категории 2006 года рождения и младше - Темирлан Медетбеков и Джессика Палмер.

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