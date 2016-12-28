Президент наградил трех кыргызстанцев медалями "Даңк" (фамилии)

28 декабря 2016, 13:26 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев наградил медалями "Даңк" Турсунбека Абдылдаева, Самыйбек кызы Адинай и Рахатбека Усенкожоева. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата президента.

Президент А.Атамбаев подписал указ, согласно которому за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности медалями "Даңк" награждены:

- руководитель общественного объединения инвалидов "Талыкпас-Ата" Абдылдаев Турсунбек Абдыкасымович;

- участница танцевальной группы "Тумар" Самыйбек кызы Адина;

- житель Ат-Башинского района Нарынской области Усенкожоев Рахатбек Таштанбекович.