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Поправки в Конституцию вступят в силу 15 января — Атамбаев подписал законПоправки в Конституцию вступят в силу 15 января — Атамбаев подписал законС 1 января 2017 года предлагают запретить охоту на диких животныхС 1 января 2017 года предлагают запретить охоту на диких животных

Закон "О внесении изменений в Конституцию КР", принятый референдумом, подписан президентом

Источник:
http://knews.kg/2016/12/zakon-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399999-ru.html

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28 декабря 2016, 13:07       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 декабря, подписал Закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики", принятый референдумом 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства
Принятые референдумом изменения в Конституцию направлены, в частности на:
— укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики;
— укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;
— совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов.
"Текст закона будет опубликован в ближайшем выпуске газеты "Эркин Тоо". Он вступит в силу по истечении 15 со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом закона. Не позднее 14 дней со дня вступления в силу Закона "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" 29 января 2017 года президент обнародует официальный текст Конституции с учетом внесенных референдумом изменений. Кроме того, в новом официальном тексте Основного закона президентом должны быть устранены противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году. Этого требует часть 2 статьи 2 принятого референдумом", – говорится в сообщении.

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