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В Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомного

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352830_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399998-ru.html

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28 декабря 2016, 13:02       Комментарии

Шестерым сирийцам и одному выходцу из Ливии предъявлены обвинения в покушении на убийство после того, как они, как утверждает следствие, попытались поджечь у одной из станций берлинского метро бездомного в рождественскую ночь, пишет Би-би-си.
В результате нападения бездомный не пострадал, прохожим удалось быстро его потушить.
После того, как полиция обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, шестеро подозреваемых сами сдались властям.
Последний, которого полиция считает зачинщиком, был вскоре задержан возле его дома.
Все подозреваемые в возрасте от 15 до 21 года, все они прибыли в Берлин в 2014 и 2015 годах и подали прошение о предоставлении им убежища.

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