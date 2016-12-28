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С 1 января 2017 года предлагают запретить охоту на диких животных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352832_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399997-ru.html

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Жанар Акаев призвал коллег поддержать любой законопроект, запрещающий охоту на животных

28 декабря 2016, 13:05       Комментарии

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента депутаты рассмотрели проект закона о введении запрета на охоту животных во втором чтении.
Инициатором документа выступает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Согласно документу, предлагается установить временные запреты на охоту с 1 января 2017 года в охотничьих угодьях с учетом чередования регионов республики:
<li>по Баткенской, Иссык-Кульской областям и районам Чуйской области, прилегающим к Бишкеку, - с 2017 по 2019 год;</li><li>по Нарынской и Ошской областям - с 2020 по 2022 год;</li><li>по Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областям, кроме районов, прилегающих к Бишкеку, - с 2023 по 2025 год.</li>
По данным инициаторов документа, запрет на охоту не может быть единственным способом увеличения численности диких животных, в этой связи предлагается исключить охоту в январе и феврале - как для граждан Кыргызстана, так и для иностранных лиц.
По итогам обсуждения депутаты направили на голосование проект закона.

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