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Фотографии недобросовестных родителей предлагают размещать в интернете

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352833_fo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399996-ru.html

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28 декабря 2016, 13:10       Комментарии

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента депутаты во втором чтении рассмотрели проект закона о поправках в Семейный кодекс.
Согласно документу, по словам инициатора документа, предлагается ввести нормы, по которым суд вправе обязать родителей содержать детей от 18 до 21 лет, обучающихся на очной форме на платной основе в образовательных учреждениях до окончания ими обучения.
В противном случае недобросовестных родителей накажут - введением временных ограничений на пользование транспортными средствами, наложения временного ограничения на получение должником займов в финансово-кредитных учреждениях, а также размещать на официальном сайте Судебного департамента фотографии и сведения о должниках.
Депутат Ирина Карамушкина выразила опасения, что недобросовестные родители могут найти лазейку в законе и дальше продолжать уклонятся от исполнения родительского долга.
По итогам обсуждения депутаты направили проект закона на голосование во втором чтении.

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