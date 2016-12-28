Изменения в Конституции вступят в силу с 15 января

28 декабря 2016, 13:17 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 декабря, подписал Закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики", принятый референдумом 11 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Принятые референдумом изменения в Конституцию Кыргызской Республики направлены, в частности, на:

<li>укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики;</li><li>укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;</li><li>совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов</li>.

Текст закона также будет опубликован в ближайшем выпуске газеты "Эркин Тоо" (пятница 30 декабря 2016 года).

Закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом Закона.

Не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу Закона "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" (29 января 2017 года) президент обнародует официальный текст Основного закона с учетом внесенных референдумом изменений.

Кроме того, в новом официальном тексте Конституции глава государства должен устранить противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году. Этого требует часть 2 статьи 2 принятого референдумом 11 декабря 2016 года Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики".