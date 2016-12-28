Forbes назвал Кыргызстан дешевой страной для отдыха в 2017 году

28 декабря 2016, 12:57 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Авторитетный американский журнал Forbes включил Кыргызстан в рейтинг самых дешевых туристических направлений в 2017 году.

В рейтинг вошла 21 страна. Самым экономичным оказался пляжный отдых на курортах северного Вьетнама. По информации издания, проживание в частном секторе обойдется туристу в среднем от 5 до 10 долларов за ночь, а питание - от 0,5 цента до 2 долларов за блюдо.

На втором месте по бюджетности стоит Кыргызстан. Forbes назвал республику одной из самых впечатляющих и недооцененных стран мира. Бишкек, по мнению журнала, представляет собой "неслыханный центр для изучения Центральной Азии". Также упоминается возможность изучения "остатков Шелкового пути" и знакомства с историческими достопримечательностями. По подсчетам американских экспертов, проживание в частном секторе в столице обойдется путешественнику в 15 долларов за сутки (1 000 сомов), а питание - от 2 долларов (140 сомов). Ночевка в юрте с двухразовым питанием стоит 20 долларов (порядка 1 400 сомов), отмечает издание.

Замыкает тройку лидеров западная столица Европы - портовый город Лиссабон (Португалия). Он завораживает туристов "интригующей смесью старой и новой культуры".

Далее в списке стоят Сеул (Южная Корея), Бухарест (Румыния), Кейп-Пойнт (Южная Африка), Крит (Греция), Палаван (Филиппины), Берли Хедс (Квинсленд, Австралия), Порту (Португалия).