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Forbes назвал Кыргызстан дешевой страной для отдыха в 2017 году

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399993-ru.html

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28 декабря 2016, 12:57       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Авторитетный американский журнал Forbes включил Кыргызстан в рейтинг самых дешевых туристических направлений в 2017 году.
В рейтинг вошла 21 страна. Самым экономичным оказался пляжный отдых на курортах северного Вьетнама. По информации издания, проживание в частном секторе обойдется туристу в среднем от 5 до 10 долларов за ночь, а питание - от 0,5 цента до 2 долларов за блюдо.
На втором месте по бюджетности стоит Кыргызстан. Forbes назвал республику одной из самых впечатляющих и недооцененных стран мира. Бишкек, по мнению журнала, представляет собой "неслыханный центр для изучения Центральной Азии". Также упоминается возможность изучения "остатков Шелкового пути" и знакомства с историческими достопримечательностями. По подсчетам американских экспертов, проживание в частном секторе в столице обойдется путешественнику в 15 долларов за сутки (1 000 сомов), а питание - от 2 долларов (140 сомов). Ночевка в юрте с двухразовым питанием стоит 20 долларов (порядка 1 400 сомов), отмечает издание.
Замыкает тройку лидеров западная столица Европы - портовый город Лиссабон (Португалия). Он завораживает туристов "интригующей смесью старой и новой культуры".
Далее в списке стоят Сеул (Южная Корея), Бухарест (Румыния), Кейп-Пойнт (Южная Африка), Крит (Греция), Палаван (Филиппины), Берли Хедс (Квинсленд, Австралия), Порту (Португалия).

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