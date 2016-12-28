Поправки в Конституцию вступят в силу 15 января — Атамбаев подписал закон

28 декабря 2016, 13:08 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию Кыргызстана, принятых референдумом 11 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

В законе говорится, что цель поправок - укрепление независимости и суверенитета, парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти. Также поправки несут в себе совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов.

Закон вступит в силу 15 января. Исключение составят пять статей Конституции (70, 72, 75, 81 и 87), которые "обновятся" только 1 декабря следующего года.

Президент не позднее 14 дней со дня вступления закона в силу обнародует официальный текст Конституции с учетом внесенных референдумом изменений.

Что изменится в Основном законе страны, смотрите и читайте в инфографике Sputnik Кыргызстан>>