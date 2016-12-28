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Изменения в Конституции вступят в силу с 15 январяИзменения в Конституции вступят в силу с 15 января

Топ-10 популярных подарков, или Что дарят кыргызстанцы на Новый год

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399991-ru.html

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28 декабря 2016, 13:20       Комментарии

Sputnik Кыргызстан опросил бишкекчан и продавцов различных магазинов и, проанализировав ответы, составил рейтинг подарков, которые чаще всего оказываются под новогодними елками соотечественников. Причем как для взрослых, так и для детей.
1. Гаджеты и девайсы. Такие подарки полезны и универсальны. Чаще всего выбор кыргызстанцев останавливается на простых моделях мобильных телефонов или планшетов стоимостью до 5 тысяч сомов. Если говорить о девайсах, то популярными остаются наушники и Power Bank стоимостью от 500 сомов.
2. Одежда и аксессуары. Учитывая время года, неудивительно, что в подарок кыргызстанцы покупают именно теплые вещи и аксессуары - свитера, шапки и шарфы. Или вещи, которые в принципе необходимы, но еще не были куплены, а Новый год - как раз отличный повод для их приобретения. На покупку такого презента тратится не более 2 тысяч сомов.
3. Сладости. Понятно, что вкусности и сласти чаще дарят детям. Родители предпочитают самостоятельно собирать конфеты, фрукты, орешки в волшебную коробочку или мешочек с изображением Деда Мороза и Снегурочки, а не покупать уже готовые подарки от какой-нибудь кондитерской фабрики. При подготовке такого сюрприза для ребенка кыргызстанцы тратят не более 500 сомов. Ну и немного фантазии при выборе сладостей.
4. Парфюмерия и косметика. Такие подарки чаще всего преподносят женщины женщинам, ведь не каждый мужчина может похвастать безупречным знанием ассортимента косметических средств. Кстати, в основном выбирают не дорогую туалетную воду, а, например, какие-то атрибуты декоративной косметики - тушь для ресниц, румяна или палетку теней. Ну или более бюджетные варианты - кремы и гели для душа. Тратят при этом не больше тысячи сомов.
5. Ювелирные украшения. Золото и серебро под новогодней елкой обычно находят женщины. В маленьких бархатных коробочках чаще всего оказываются серьги, цепочки с кулонами и браслеты. Стоимость зависит только от размера кошелька, ну а кыргызстанцы на такой сюрприз готовы потратить не больше 3 тысяч сомов.
6. Подарочные сертификаты. Такой вариант подарка выбирают те, у кого совершенно нет времени слоняться по торговым центрам в поисках презента. Или когда возникают затруднения с выбором подарка. Например, если вы хотите купить книгу, но не уверены в жанре, лучше это предоставить близкому человеку. Стоимость подарочных сертификатов начинается от 500 сомов.
7. Посуда и другая домашняя утварь. Нужные в быту вещи тоже пользуются популярностью. Кыргызстанцы считают, что наборы постельного белья, полотенец или кастрюль никогда не будут лишними. На такой полезный и практичный сюрприз тратят не больше 2 000 сомов.
8. Игрушки. Родители не могут подвести Дедушку Мороза и не исполнить желания, написанные ребенком в письме фантазийному герою. Что чаще всего кладут под елку - сложно сказать, потому что выбор игрушек большой и фантазия у родителей хорошая. Стоимость такого подарка зависит только от бюджета и желания родителей порадовать своего ребенка.
9. Поездка на новогодние каникулы. Некоторые кыргызстанцы предпочитают дарить своим близким новые впечатления и эмоции. Кто-то радует родных путевками в санаторий, кто-то всей семьей навещает бабушку с дедушкой, а кто-то едет кататься на лыжах. На такой подарок себе и семье кыргызстанцы в среднем тратят от 10 до 30 тысяч сомов.
10. Алкогольные напитки. Шампанское, коньяк или вино приходят на помощь, когда до Нового года осталась пара часов, а подарки все еще не куплены. Часто алкоголем одаривают, стараясь качеством и дороговизной напитка подчеркнуть статусность. Сумма, которую придется потратить, не меньше стоимости "Советского" шампанского - 300 сомов.

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