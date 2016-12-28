Депутаты предлагают жестко ограничить в правах злостных алиментщиков

28 декабря 2016, 13:04 Комментарии

Депутаты намерены запретить злостным неплательщикам алиментов выезжать за границу, а также лишить их водительских прав и права на ведение охоты. Об этом заявлено на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают поправки в Семейный кодекс в части регулирования алиментных обязательств.

Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась у инициаторов документа, как будет решаться вопрос, если один из родителей предъявит справку о том, что является безработным.

"Понимаю, что вносятся поправки в виде штрафов и лишения свободы до года, но, на мой взгляд, на практике поправки работать не будут", - выразила опасение Ирина Карамушкина.

Инициатор поправок Максат Сабиров согласился с Ириной Карамушкиной в том, что многие недобросовестные родители представляют справки о том, что не работают или мало получают.

"Если злостный неплательщик говорит, что у него нет денег, но сам при этом ездит на машине, отдыхает за границей или ездит охотиться, тогда такие меры заставят его платить алименты", - пояснил Максат Сабиров.

Он также добавил, что если в свое время родитель не содержал своего ребенка, то в дальнейшем к злостному неплательщику по закону будет применена ответная мера: выросший ребенок не обязан будет содержать его.

Законопроект с некоторыми замечаниями отправили на голосование.