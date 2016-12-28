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Депутаты предлагают жестко ограничить в правах злостных алиментщиков

Источник:
http://24.kg/vlast/42482_deput...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399990-ru.html

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28 декабря 2016, 13:04       Комментарии

Депутаты намерены запретить злостным неплательщикам алиментов выезжать за границу, а также лишить их водительских прав и права на ведение охоты. Об этом заявлено на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают поправки в Семейный кодекс в части регулирования алиментных обязательств.
Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась у инициаторов документа, как будет решаться вопрос, если один из родителей предъявит справку о том, что является безработным.
"Понимаю, что вносятся поправки в виде штрафов и лишения свободы до года, но, на мой взгляд, на практике поправки работать не будут", - выразила опасение Ирина Карамушкина.
Инициатор поправок Максат Сабиров согласился с Ириной Карамушкиной в том, что многие недобросовестные родители представляют справки о том, что не работают или мало получают.
"Если злостный неплательщик говорит, что у него нет денег, но сам при этом ездит на машине, отдыхает за границей или ездит охотиться, тогда такие меры заставят его платить алименты", - пояснил Максат Сабиров.
Он также добавил, что если в свое время родитель не содержал своего ребенка, то в дальнейшем к злостному неплательщику по закону будет применена ответная мера: выросший ребенок не обязан будет содержать его.
Законопроект с некоторыми замечаниями отправили на голосование.

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