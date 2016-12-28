Президент А.Атамбаев подписал закон о внесении поправок в Конституцию, принятые 11 декабря на референдуме

28 декабря 2016, 12:54 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 28 декабря подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики", принятый 11 декабря 2016 года на референдуме (всенародном голосовании). Об этом сообщила пресс-служба президента.

Референдум был назначен законом "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона КР "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" от 3 ноября 2016 года №174.

Принятые референдумом (всенародным голосованием) изменения в Конституцию направлены, в частности на:

- укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики;

- укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;

- совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов.

Текст закона прилагается. Он также будет опубликован в ближайшем выпуске газеты "Эркин Тоо" (пятница 30 декабря 2016 года).

Закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом закона.

Не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" (29 января 2017 года) президент обнародует официальный текст Конституции с учетом внесенных референдумом изменений. Кроме того в новом официальном тексте Конституции президент должен устранить противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году. Этого требует часть 2 статьи 2 принятого референдумом 11 декабря 2016 года закона "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики".

На референдуме 11 декабря проголосовали 42% избирателей, из них 79,6% поддержали предлагаемые изменения в Конституцию.

О внесении изменений в Конституцию (на официальном языке)

О внесении изменений в Конституцию (на государственном языке)