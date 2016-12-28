"РАЖ" заняла по всему Кыргызстану уверенное второе место в выборах в местные кенеши

28 декабря 2016, 12:38 Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе итоговой пресс-конференции 2016 года отметил, что на прошедших выборах в городские кенеши партия по всему Кыргызстану заняла уверенное второе место.

"В городе Бишкек мы в этом году набрали 32 тыс. голосов. В прошлом году 22 тысячи. Это говорит о том, что мы идем вперед благодаря нашим избирателям", – сказал он.

По его словам, "РАЖ" участвовала на выборах в 22 городах страны.

"Наша партия взяла уверенное 2 место — около 53 тыс. избирателей по всей стране. Только в нашей стране возможно чтобы оппозиция пришла впритык к партии власти это говорит о многом", – сказал он.